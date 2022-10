Energiekrise Lindner wirbt bei Ländern für 200-Milliarden-Topf

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert, dass der Bund den Stadtwerken den geplanten Verzicht auf einen Dezember-Abschlag der Energiekunden bereits im Voraus erstattet. Dies müsse noch im November erfolgen, sagte Verbandschefin Kerstin Andreae der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Im Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums zur Einmalzahlung sei das "noch nicht ausreichend sichergestellt".

Der Haushaltsexperte der Grünen im Bundestag,

Sven-Christian Kindler, wiederum appellierte an die Länder, sich finanziell stärker an der Krisenbewältigung zu beteiligen. Die am Donnerstag veröffentlichte Steuerschätzung habe ergeben, dass sie weiter mehr Steuereinnahmen als der Bund hätten und 2022 gleichzeitig deutlich weniger Notkredite aufnehmen würden, sagte er derselben Zeitung. "Ich gehe davon aus, dass die Bundesländer sich jetzt wie der Bund gemeinsam der gesamtstaatlichen Verantwortung inklusive der fairen Finanzierung in dieser Krise stellen."