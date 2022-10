Frankreich Hohe Preise bescheren Ölkonzernen Milliardengewinne

Ölkonzern Shell fuhr zwar den zweithöchsten Gewinn in der Firmengeschichte ein, der bereinigte Gewinn lag mit 9,45 Milliarden Dollar im dritten Quartal aber leicht unter den Erwartungen der Analysten. Zudem stieg der Verschuldungsgrad des Konzerns unerwartet an. Neben einer höheren Dividende kündigte Shell an, in den nächsten drei Monaten weitere Aktien im Wert von vier Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Damit erhöht sich der Gesamtbetrag der Rückkäufe dieses Jahr auf 18,5 Milliarden Dollar.