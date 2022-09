Energiekrise Erste Zahlungen aus Gasumlage an Firmen ab November

Die Änderungen an der Gasumlage, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kürzlich angekündigt hatte, seien derzeit noch in Arbeit, teilte die Sprecherin außerdem mit. Demnach soll der Kreis der berechtigten Firmen so eingeschränkt werden, dass nur Unternehmen von der Gasumlage profitieren, die wirklich in Not sind.