Energiekrise "Ausgewogenes Paket": Habeck verteidigt Gaspreisbremse

Auf die Frage, ob dabei Tempo vor Gerechtigkeit stand, sagte der Grünen-Politiker in den ARD-"Tagesthemen": "In gewissem Sinne ist das so." Er betonte aber, "der Umkehrschluss wäre eben noch falscher - also: Alles perfekt zu machen, jede Gerechtigkeitsnuance zu durchdenken und dann im September nächsten Jahres das Geld auszuzahlen". Der Vizekanzler warnte, das wäre "ein fataler politischer Fehler".