Energiekostenpauschale Wer bekommt die 300 Euro – und wie viel bleibt davon?

Die Sanktionen gegen Russland treiben die Energiepreise in die Höhe. Die Heizkostenrechnungen dürfte bei vielen Verbrauchern künftig für Entsetzen sorgen. Um die Betroffenen wenigstens etwas zu entlasten, hat die Bundesregierung ein Energiepaket beschlossen. Darin enthalten ist unter anderem eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Aber wer bekommt das Geld? Und was ist dafür zu tun? Auch wichtig ist vielen die Frage, ob der Betrag zu versteuern ist. Wir liefern die wichtigsten Antworten zu dem Thema.