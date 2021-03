Energiekonzern Uniper macht mit dem Gashandel gute Geschäfte

Uniper will mit Ausnahme von Datteln seine Steinkohlekraftwerke in Deutschland in den kommenden Jahren schrittweise abschalten. Im Gegenzug sollen die Investitionen in erneuerbare Energien hochgefahren werden. Wie andere Energieunternehmen setzt Uniper stark auf Wasserstoff. Insgesamt habe man mehr als zehn Projekte in der Entwicklung, sagte Schierenbeck. Bis 2035 soll die Stromerzeugung von Uniper mit Ausnahme von Russland CO2-neutral sein. Bislang erzeugt Uniper nur mit Wasserkraft grünen Strom in nennenswerten Mengen. Etwa drei Viertel der Strommengen wurden 2020 mit Gas und Kohle erzeugt.

