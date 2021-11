Energiebilanz Mit Fotovoltaik in grünere Zukunft

Möglichkeiten langsam erschöpft

Der Fachmann vom Backnanger Ingenieurbüro Bauphysik 5 machte allerdings auch keinen Hehl daraus, dass es zuletzt immer schwieriger geworden ist, den Ausstoß weiter merklich zu reduzieren – weil eben schon einiges angepackt worden ist und sich die Möglichkeiten langsam erschöpfen. Gleichwohl gebe es noch einige Schrauben, an denen man drehen könne, betonte Leissner. Er sieht vor allem noch Potenzial in Sachen Fotovoltaik. „Wir müssen mit unseren Möglichkeiten auf der Gemarkung regenerative Energie erzeugen“, betonte er. Ein Baustein könnte dabei außerdem sein, bei einer möglichen Erweiterung der Grundschule in Rielingshausen eine Pelletheizung einzubauen. Und setze man den im vergangenen Jahr präsentierten Sanierungsfahrplan konsequent um, könne man schon 2030 das selbst gesteckte Ziel erreichen und den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1999 um 80 Prozent drosseln. „Es ist aber immer die Frage, ob man all diese Maßnahmen in diesem Zeithorizont wirklich umsetzen kann“, schränkte Leissner zugleich ein.