Energie Verbände fordern mehr Förderung für Geothermie

"Das Gute läge so nahe", sagte eine Sprecherin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE) am Mittwoch. Die Geothermie sei ein "absolut unterschätzter Schatz". Um den Ausbau von geothermisch gespeisten Wärmenetzen zu beschleunigen, müssten unter anderem Genehmigungsverfahren verkürzt werden. Zudem müsse die erneuerbare Wärmeerzeugung in allen Gesetzen klar priorisiert werden.