Energie Behörde senkt Rendite für Netzbetreiber

Als Grund für die Senkung des Zinssatzes nannte die Behörde die allgemeinen Niedrigzinsen. "Die gesunkenen Zinssätze spiegeln das geringere Zinsniveau an den Kapitalmärkten wider", erklärte Netzagentur-Chef Jochen Homann. Investitionen in die Netze blieben trotzdem "dauerhaft attraktiv". Zugleich wies er darauf hin, dass die Renditen der Betreiber von den Netznutzern bezahlt werden, also von Verbrauchern, Industrie und Gewerbe. "Diese dürfen nicht unnötig belastet werden."