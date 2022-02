Energie Problem Windkrafttochter - Hoher Verlust bei Siemens Energy

Sparmaßnahmen beginnen zu greifen

Mit dem klassische Energietechnikgeschäft in der Sparte Gas and Power zeigte sich Bruch dagegen "sehr zufrieden". Es sei stark ins Jahr gestartet, die Sparmaßnahmen begännen zu greifen. Der vor rund einem Jahr angekündigte Abbau von rund 8600 Jobs - davon 3000 in Deutschland - laufe wie geplant, sagte er. Auch bei anderen Teilen des Programms werde man liefern.

Schwarze Zahlen für das Gesamtjahr sind für den Konzern dennoch nicht zu erwarten. Zwar beinhaltet die Prognose für das laufende Jahr eine "sehr starke Verbesserung beim Gewinn". Doch weil vergangenes Jahr noch ein deutlicher Verlust anfiel, bedeutet das eigentlich nur, diesen nun kräftig zu schrumpfen. Die Prognose für 2023 hat Energy zur Überprüfung gestellt. Diese soll spätestens im Mai abgeschlossen sein.

An der Börse kamen die aktuellen Aussagen von Siemens Energy zunächst gut an. Am späten Vormittag lag das Papier der Münchner zwischenzeitlich mit knapp zwei Prozent im Plus.