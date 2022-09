Energie Mehrere EU-Länder lehnen Gas-Solidaritätsabkommen ab

Laufende Verhandlungen mit Tschechien und Italien

Auch in den derzeit laufenden Verhandlungen mit Tschechien und Italien gibt es Hürden. "Die italienische Seite kann aber erst wieder nach den Parlamentswahlen aktiv werden", heißt es. Insgesamt würden die Gespräche dem Bericht zufolge häufig an den geplanten Entschädigungsregeln scheitern: "Sollte Gas in Deutschland enteignet werden müssen, um es den Nachbarländern zur Verfügung zu stellen, so müsste Deutschland den enteigneten Unternehmen u.a. Entschädigung für das Gas und ausgefallene Produktion zahlen; insbesondere die genannten Staaten lehnen diese auf Reziprozität basierende Regelung ab." Aktuell seien deshalb "kaum Fortschritte bei einer Verhandlungsaufnahme für bilaterale Solidaritätsabkommen zu erwarten".