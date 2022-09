Energie Linke fordert Wegfall von Gasumlage und Schuldenbremse

Pellmann warf Habeck außerdem "abstruse Vorgänge" in seinem Ministerium vor. Genau die Konzerne, die jetzt vor einer Verstaatlichung stünden, hätten an der Gasumlage mitschreiben dürfen. "Das riecht nach einem abgekarteten Spiel gegen die Bürger. Verstaatlichung ja, aber keine Abzocke der Gaskunden. Die Energiewirtschaft gehört in öffentliche Hand." Die Rechnung müsse an Finanzminister Christian Lindner (FDP) gehen.