Energie-Krise Notstrom und Wärme: Grünen-Politiker für mehr Vorbereitung

Eckert: Kompetenzzentrum "guter Anfang"

Das Kompetenzzentrum sei zwar "ein guter Anfang", doch die Mitarbeit dort beruhe auf Freiwilligkeit, sagte Eckert. Zudem befinde sich die neue Organisationseinheit noch in der "Findungsphase", so dass von dort kurzfristig noch keine wichtigen Impulse zu erwarten seien. Der Grünen-Politiker aus Bayern sagte: "Ein wichtiger Impuls, der jetzt vom Bund und von den Ländern an die Katastrophenschützer in den Kommunen gegeben werden müsste, ist zum Beispiel die Aufforderung, Vorkehrungen für einen möglichen Energiemangel im Winter zu treffen."