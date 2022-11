Energie Füllstand der Gasspeicher sinkt erstmals wieder leicht

Mit einem Gasmangel im Winter rechnen dagegen immer weniger Menschen in Deutschland. Das ergab eine Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS"). Demnach gingen im August 2022 noch 52 Prozent der Befragten davon aus, dass im kommenden Winter in Deutschland nicht genügend Gas zur Verfügung steht und der Gasverbrauch beschränkt werden muss. Bis Oktober sank dieser Anteil auf 36 Prozent.

In einem Gastbeitrag in der "Wirtschaftswoche" schwor Bundesfinanzminister Christian Lindner die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland am Samstag auf anhaltend hohe Energiepreise ein. "Es ist absehbar, dass die Energiepreise mittelfristig nicht mehr auf das Vorkrisenniveau sinken werden", schrieb der FDP-Politiker.