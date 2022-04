Energie DGB-Chef fordert stärkere Gewinnbesteuerung von Ölkonzernen

"Hier fahren Konzerne in enormer Höhe Krisengewinne ein. Das ist unanständig", sagte Deutschlands oberster Gewerkschafter der "Augsburger Allgemeinen". "Die Staaten müssen solche Gewinne abschöpfen, so dass sich insbesondere Ölmultis an der Krise nicht weiter bereichern können." Hier müsse Deutschland an die Gewinnsteuern ran: "Die Extra-Krisenprofite der Unternehmen müssen extra besteuert werden, um einer solchen Abzocke zu begegnen."