Endspurt in Benningen Umgehungsstraße bald fertig

Benningen - Nur noch wenige Monate, dann dürfen die lärmgeplagten Benninger, die an den beiden Ortsdurchgangsstraßen wohnen, befreit aufatmen. Aktuell wird der dritte und letzte Bauabschnitt der Umgehungsstraße vorbereitet, mit dem diese von Osten her kommend an die L 1138 angeschlossen wird. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart auf Nachfrage mitteilt, geht es bei den Vorbereitungen um Schutzeinrichtungen, Bankett- und Kanalarbeiten sowie Leitungsverlegungen. Der eher milde Winter hilft dabei: „Es ist derzeit ja nicht so kalt, deshalb konnte man schon mit der Entwässerung beim Gewerbegebiet beginnen“, sagte Bürgermeister Klaus Warthon.