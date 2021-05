Endspiel in Berlin Pokalsieg als Maximum? Titel kann Leipzig den Kapitän kosten

Und so streben einige Säulen im Leipziger Spiel nach einem Tapetenwechsel. Allen voran Kapitän Marcel Sabitzer. Der österreichische Nationalspieler hat in José Mourinho einen großen Fan und wurde schon länger mit Tottenham in Verbindung gebracht. Nach Mourinhos Rauswurf in London und der Folge-Anstellung bei der AS Rom will der Portugiese Sabitzer nun in die Ewige Stadt locken. "Ich weiß, dass ich in einem Alter bin, wo es möglicherweise der letzte Schritt ist. Deshalb lasse ich es mir gut durch den Kopf gehen", sagte Sabitzer über die bisher ausbleibende Verlängerung seines bis 2022 laufenden Vertrages.

Bei dem hoch veranlagten Ibrahima Konaté soll sich ein Wechsel zum FC Liverpool anbahnen, eine Ausstiegsklausel von kolportierten 40 Millionen Euro macht es möglich. Zudem gestaltet sich die Verlängerung des Vertrags von Marcel Halstenberg als schwierig. Der Nationalspieler ist ebenfalls nur bis 2022 gebunden, müsste also bei fehlender Einigung in diesem Sommer verkauft werden. Er war übrigens als Kind großer Fan von Borussia Dortmund.

