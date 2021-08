Ende nach 34 Jahren Rielingshäuser Frauenclub löst sich auf

Auch zu Sankt Petersburg pflegte der Frauenclub regen Austausch.

So kam Freundschaft um Freundschaft hinzu. Viele haben gehalten, manche sind wieder eingeschlafen. „Das liegt in der Natur der Sache“, weiß Brigitte Wolf. Was den Frauenclub selbst angeht, so waren ihre Hoffnungen andere. Letztlich sei manches eingeschlafen, die Leute sind älter geworden und konnten nicht mehr so, erläutert Fredy Wolf. Und so bleibt die Erinnerung: an 34 Jahre sowie unzählige Begegnungen – und zu jeder weiß Brigitte Wolf eine Geschichte.