Ende einer Flucht Neue Bleibe gesucht nach einem langen Weg

Eine bezahlbare Wohnung um Großbottwar herum, würde das Glück der jungen Familie vollenden. Und da Reza handwerklich begabt ist, könnte er in Garten oder Haus mit anpacken. Selbst der BdS, der Bund der Selbständigen Großbottwar hat nach dem Hilferuf von Sandra Weber mit unterstützt und in einem Rundmail seine Mitglieder für das Anliegen von Reza aktiviert. Gut möglich, dass ein Vermieter schon in Kürze mit am letzten Kapitel von Rezas erfolgreicher Integration mitschreiben möchte und eine Wohnung für ihn und seine Familie bereitstellt.