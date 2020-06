Ende einer Ära in Affalterbach Eine Aufgabe, die übers Haareschneiden weit hinaus ging

„All diese Menschen haben mein soziales Umfeld bereichert“, blickt Binninger auf die zahlreichen Sozialkontakte zurück, die zudem ihre Menschenkenntnis entwickelt hätten. „Und auch ich konnte an mancher Stelle meine Kümmernisse einfach mal rauslassen. Es gab Frauen, die mir viel Kraft gegeben haben“, erinnert sich die Mutter zweier Töchter, die auch die raue Seite des Lebens kennengelernt hat. Die erste Ehe ging auseinander und Binninger musste nicht nur im Salon ihre Frau stehen, sondern freilich auch die Kinder erziehen.

1987 zog auch privat das Glück wieder ein. Ihr Mann Gunter hatte sich bei einem Tanzkurs in ihr Herz getanzt. Er ist es, der sich nun auf die viele Freizeit mit seiner Frau freut: „Wir wandern gemeinsam sehr gerne“, sagt der passionierte Segelflieger. Die Corona-Pandemie hat den Entschluss aufzuhören erleichtert. Durch die Zwangspause bekam die Haarexpertin einen Vorgeschmack darauf, was es heißt, Zeit für sich und das Privatleben zu haben. Und ein Vorfall, der ihr ein wenig die Röte ins Gesicht treibt, war daran vermutlich auch beteiligt: „Vor drei Wochen hat meine Schere neben den Haaren, zum ersten Mal auch das Ohr einer Kundin erwischt. „Jetzt ist wirklich Zeit aufzuhören“, dachte ich bei mir.

Drei Lehrlinge hat Binninger in den Anfangsjahren ausgebildet. Das war in der Zeit zwischen 1982 und 1990, als sie ihren allerersten Salon in der Erdmannhäuser Straße hatte. Und bei diesem Stichwort erfüllt sie erneut tiefe Dankbarkeit: „Die Familie Paiani hat mir damals die Möglichkeit gegeben, mich als Nicht-Affalterbacherin selbstständig zu machen.“ In deren Wohnhaus unten hat sie den Salon eingerichtet. Erfolgreich, wie sie heute nach fast 39 Jahren weiß. Dass dies in der Gemeinde nicht immer einfach sei, hatte ihr eine Kundin unmissverständlich klar gemacht: „Ich wünsche Ihnen alles Gute, aber Sie werden es nicht schaffen – Sie sind keine Einheimische!“ Doch Susanne Binninger blickt heute glücklich auf zahlreiche Wegmarken als selbstständige Friseurmeisterin zurück, die auch das Herz ihrer Kunden gewonnen hat: „82 Braut-Schleier habe ich über die Jahre gesteckt“, verkündet sie stolz und gleichzeitig wehmütig darüber, dass nun alles der Vergangenheit angehören soll.