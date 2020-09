Ende der Sommerferien in der Region Gut vorbereitet ins neue Schuljahr

Marbach - Kleine Schulen sind in diesen Zeiten im Vorteil. Das zeigt die Schule an der Bottwar in Kleinbottwar mit ihren rund 80 Grundschülern, an der die Schulleiterin Manuela Schätzler dem Schulbeginn am Montag entspannt entgegensieht: „Unser Hygienekonzept steht, wie schon vor den Sommerferien“, erklärt sie. Beim Betreten des Schulgebäudes werden die Hände desinfiziert, der Schulbeginn ist zeitversetzt, die Pausen ebenso. An jedem Klassenzimmer gibt es eine von außen sichtbare „Klo-Ampel“, die ein „Besetzt“ anzeigt. Auch an der Blankensteinschule habe sich in puncto Hygienemaßnahmen alles schon vor den Ferien eingespielt, sagt deren Leiterin Jasmin Meister. Von einer Änderung betroffen sei deshalb auch nur der Jahresstundenplan für die Gemeinschaftsschule neu: „Wir haben sonst gern Jahrgänge gemischt, das geht jetzt nicht.“