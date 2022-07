EnBW setzt auf Erdgas Versorger hält an Erdgas fest

Trotz ausbleibender Erdgaslieferungen aus Russland und daraus resultierender Gasknappheit hält der Karlsruher Energiekonzern EnBW an seinem Vorhaben fest, seine Kohlekraftwerke auf Erdgas umzurüsten. Gas sei die beste Alternative als Brückentechnologie hin zu einer grünen Energieversorgung, sagte das zuständige EnBW-Vorstandsmitglied Georg Stamatelopoulos im Gespräch mit unserer Zeitung. „Gas verursacht viel weniger CO2-Emissionen als Kohle. Und es ist keine Sackgassentechnologie, weil wir in denselben Kraftwerken eines Tages grüne, mithilfe von Ökostrom hergestellte Gase einsetzen können. Die Anlagen, die wir im Begriff sind zu bauen, werden auf Wasserstoff umgestellt, sobald er in ausreichendem Maß verfügbar ist“, so der Leiter der Task Force Ukraine. „Deshalb halten wir an unseren Projekten fest.“