EnBW Energiekonzern will am Standort Altbach/Deizisau raus aus der Kohle

Der Konzern will bis 2030 seine CO2-Emissionen bei der Energieerzeugung mindestens halbieren. Zielmarke für 2035 ist die Klimaneutralität - das heißt, dass die Kraftwerke im Betrieb kein CO2 mehr ausstoßen. Dafür setzt EnBW auch an weiteren Standorten auf Erdgas als Brücke. In Heilbronn und Stuttgart-Münster will das Unternehmen Mitte des Jahrzehnts ohne Kohle Energie produzieren. Das Kraftwerk in Stuttgart-Gaisburg wird bereits seit 2019 mit Erdgas statt Kohle betrieben.