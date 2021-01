Empörung über Michael Wendler Sänger vergleicht Corona-Maßnahmen mit KZ – Stopp von DSDS gefordert

Auch Prominente wie Oliver Pocher regierten in den sozialen Netzwerken mit heftiger Kritik an dem Schlagersänger: „Das ist nur noch dreist, widerlich und asozial“, ließ der Komiker seine Follower auf Twitter wissen. „Dieser Vergleich hinkt auf allen Ebenen. Wenn es noch sowas wie letzte ‚Sympathien’ gab, verspielst Du sie hiermit komplett“, richtete er seine Botschaft an Wendler direkt. Etliche Nutzer in sozialen Netzwerken reagierten ebenfalls geschockt auf die jüngsten Aussagen des Sängers.