Podcast-Hörtipps 5 Podcasts, für die es sich zu zahlen lohnt

Stuttgart - Während Spotify und Apple in Deutschland zurzeit noch keine Podcast-Abonnements anbieten – was sich bald ändern soll –, hat der dänische Anbieter Podimo schon exklusive Bezahl-Podcasts im Programm. Einige davon sind so gut, dass es sich lohnen kann, dafür ein Abo abzuschließen: der Psychologie Podcast „In extremen Köpfen“, die Spionage-Krimis „Female Spies“, Carina Schöwes Gespräche über den Tod, Marie Nasemanns Familiendramen bei „Drei ist ’ne Party“ oder die erotischen Hörgeschichten von Femtasy. Wir stellen sie in einer Bildergalerie vor.