Empfehlenswerte Arte-Doku: „Black Panthers“ Scharfe Waffen in schwarzer Hand

Leider sind das keine aktuellen Bilder in der zweiteiligen Dokumentation „Black Panthers“. Aktuell finden die Republikaner das Treiben offen rassistischer, teils mit Nazisymbolen geschmückter Milizen noch immer eine erhebende Grundrechtsausübung. Die mahnenden Stimmen stammen aus dem Jahr 1966, als ein paar Afroamerikaner in Kalifornien plötzlich das amerikanische Grundrecht für sich in Anspruch nahmen, bewaffnet und in einer Art Uniform in der Öffentlichkeit aufzutreten.