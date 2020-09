Emmy-TV-Preis für Deutschland Maria Schrader gewinnt mit „Unorthodox“

Los Angeles/Berlin - Überraschung bei den Emmy Awards, dem wichtigsten TV-Preis der Welt: In der Kategorie Miniserie wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles Maria Schrader als beste Regisseurin ausgezeichnet. Die deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin hat bei der Netflix-Serie „Unorthodox“ Regie geführt. Anna Winger („Deutschland 83/86/89“) erzählt in dem Vierteiler die Geschichte einer jungen Frau, die in der jüdisch-orthodoxen Gemeinde in New York City aufwächst und aus einer arrangierten Ehe nach Berlin flieht. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Deborah Feldman.