Emil Schwarz GmbH in Backnang Ein behagliches und warmes Zuhause

Die Kälte bleibt draußen, die Wärme drinnen – es gibt viele kleine Ideen, mit denen man die Wohnung oder das Haus zu einem behaglichen und gemütlichen Zuhause machen kann.

„Im Moment sind Thermovorhänge sehr gefragt“, berichtet Lisa Jergentz, Raumausstatterin beim Meisterbetrieb Emil Schwarz GmbH in Backnang. Solche Vorhänge halten Zugluft an Eingangstüren, an Durchgängen oder Fenstern ab und setzten gleichzeitig optische Akzente: „Es gibt so viele verschiedene Farben, Designs und Stoffqualitäten – wir finden für jeden Wohnstil das Passende“, ergänzt Lisa Jergentz. Die Vorhänge werden auf Maß genäht, auch um die Befestigung sowie die Montage kümmern sich die Experten von der Emil Schwarz GmbH.