EM Corona-Chaos und kein Ende: Weitere Fälle im DHB-Team

Neben den Abwehrspezialisten Ernst und Wiencek wurde auch noch ein Delegationsmitglied positiv getestet. Alle sollen laut Kromer weitgehend beschwerdefrei sein. Vor dem abschließenden Hauptrunden-Spiel am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) gegen Russland ist der deutsche Kader damit nochmals dezimiert worden. "Das ist natürlich für uns alle, auch individuell, eine Grenzerfahrung. Das hat noch keiner so erlebt", sagte Kromer. Wie das Virus in die Mannschaft gelangen konnte, ist dem DHB weiter ein Rätsel.