EM-Start als Reifeprüfung Frankreich-Countdown läuft - Löw will Emotionen rauslassen

Fans im Rücken

Der Heimvorteil soll zusätzliche Kräfte freimachen. 14.500 Zuschauer dürfen in Pandemie-Zeiten ins Münchner Stadion. "Wir sind den Fans etwas schuldig", sagte Neuer. Drei Jahre nach dem WM-Debakel in Russland und nach weiteren Rückschlägen will die DFB-Elf wieder begeistern. "Wir brauchen jede Unterstützung. Für mich ist es etwas sehr Besonderes, die Spiele in München zu haben", ergänzte der 100-malige Nationalspieler Neuer.

Löw hatte eine Rückkehr von Leon Goretzka in den Kader in Aussicht gestellt. Der Bayern-Profi könnte nach ausgestandener Muskelverletzung für einen Kurzeinsatz wieder zur Verfügung stehen, er sollte nochmals getestet werden. Goretzka verließ nach Informationen des "Express" am Dienstagmittag zusammen mit seinem Bayern-Kollegen Jamal Musiala, dem verletzten Gladbacher Jonas Hofmann, Ersatztorhüter Kevin Trapp und Teamarzt Jochen Hahne nochmals das Teamhotel. Hintergründe sind nicht bekannt.

