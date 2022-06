EM-Qualifikation U21 vor Spiel gegen Polen: "Wollen unsere Revanche"

Am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) ist in Lodz Polen der letzte Gegner. Im Hinspiel im November hatte die deutsche Elf mit dem 0:4 die bislang einzige Quali-Niederlage kassiert. "Wir wollen auf jeden Fall unsere Revanche", kündigte Mittelfeldspieler Angelo Stiller an. Aus Sicht von Di Salvo hat sein Team auch aus der klaren Pleite gelernt: "Vielleicht hat die Deutlichkeit uns gezeigt, dass wir jedes Spiel richtig angehen müssen. Wichtig war, dass wir damit sehr kritisch umgegangen sind. Es ist wichtig, aus solchen Niederlagen zu lernen."