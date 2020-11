EM-Qualifikation Knappe Niederlage für deutsche Basketballer gegen Montenegro

Die junge und unerfahrene deutsche Mannschaft zeigte von Beginn an eine couragierte Vorstellung. Vor allem Obst brauchte keine lange Anlaufzeit und sorgte mit drei erfolgreichen Dreipunktewürfen für eine frühe 11:8-Führung. Nach dem ersten Viertel hatte sich das deutsche Team einen knappen Vorsprung erspielt (24:18). Im zweiten Abschnitt ließ die Intensität in der Defensive dann aber nach, zudem merkte man der Mannschaft in einigen Phasen an, dass sie in dieser Konstellation so noch nie zusammengespielt hatte. In Lukas Meisner von den Basketball Löwen Braunschweig und Kenneth Ogbe von Brose Bamberg feierten zwei Spieler ihr Debüt im Nationaltrikot.