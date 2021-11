EM-Qualifikation Deutsche U21 kassiert 0:4-Pleite gegen Polen

Adrian Benedyczak (5./12. Minute) und Michal Skoras (15.) schockten die DFB-Auswahl vor 3994 Zuschauern früh mit ihren Treffern, das ungeschickte Einsteigen des Bremers Mbom verschlechterte die Stimmung weiter. Kacper Kozłowski traf noch kurz vor Schluss (90.) Nach zuvor vier Siegen in vier Spielen bleibt Deutschland aber Tabellenführer der Gruppe B und hat den Kampf um das Ticket für die EM-Endrunde 2023 in Georgien und Rumänien weiter in der eigenen Hand. Weiter geht es am 16. November zum Abschluss des Jahres in Ingolstadt gegen San Marino.