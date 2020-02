EM-Qualifikation Deutsche Basketballer besiegen überraschend Frankreich

In der Anfangsformation standen in Ismet Akpinar, Robin Benzing und Andreas Obst so nur drei Spieler, die im vergangenen Sommer auch bei der so enttäuschenden WM in China dabei waren. Komplettiert wurde die erste Fünf durch Karim Jallow und Maik Zirbes.

Fünf Monate nach der völlig verkorksten Weltmeisterschaft merkte man dem deutschen Team zunächst an, dass es so noch nicht zusammengespielt hatte. Die Franzosen, die sich anders als Deutschland noch für die EM im kommenden Jahr qualifizieren müssen, erwischten den besseren Start und waren im ersten Viertel stets in Führung. Das Rödl-Team ließ sich aber nicht abschütteln und lag so nach den ersten zehn Minuten nur mit einem Punkt zurück (15:16).

Im zweiten Abschnitt zog Frankreich erst auf sieben Punkte weg (26:19). Doch die DBB-Auswahl ließ sich nicht verunsichern und kämpfte sich zurück. Als Lokalmatador Philipp Herkenhoff die Gastgeber Mitte des zweiten Viertels mit einem Dreier sogar erstmals in Führung brachte (31:28) kochte der Rasta Dome. Rödl, seit dem WM-Fiasko nicht unumstritten, ballte an der Seitenlinie die Faust und pushte sein Team weiter nach vorne. Der Lohn: Zur Pause führte die deutsche Mannschaft mit 41:34.

Nach dem Seitenwechsel zog Deutschland sogar auf 15 Punkte davon, vor allem weil Kapitän Benzing hochprozentig aus der Distanz traf. Zwar verkürzten die Gäste zwischenzeitlich wieder auf fünf Zähler, dank eines kleinen Zwischenspurts ging Deutschland aber mit elf Punkten Vorsprung ins Schlussviertel. Dort erhöhten die Franzosen noch einmal die defensive Aggressivität, das deutsche Team hielt dem Druck aber stand und siegte am Ende hoch verdient.