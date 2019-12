EM-Nominierung für Handballer Patrick Zieker „Das ist ein Riesengefühl“

Wie haben denn die Kollegen reagiert?

Durchweg positiv, die haben sich alle mit mir gefreut. Und es ist ja auch eine Bestätigung der Teamleistung, schließlich ist Handball ein Mannschaftssport.

Aus den jetzt nominierten 17 Spielern müssen einen Tag vor dem ersten Spiel 16 endgültig nominiert werden. Da aber nur zwei Linksaußen auf der Liste stehen, ist Deine EM-Teilnahme wohl sicher.

Da bin ich demütig genug, dass ich da noch nicht sicher von ausgehe. Es sind auch schon Teams mit nur einem Außen zu einem Turnier gefahren. Jetzt stehen für mich erst einmal der Lehrgang und meine ersten Länderspiele im Fokus.

Wie ist denn der genaue Fahrplan für die nächsten Wochen?

Bis zum 29. Dezember steht noch Bundesliga auf dem Programm. Am 2. Januar beginnt der Lehrgang in Frankfurt, am 4. folgt das Länderspiel in Mannheim gegen Island, am 6. geht es in Wien gegen Österreich. Und am 7. Januar wäre dann der Abflug nach Trondheim.

Das klingt nicht unbedingt nach einem besinnlichen Weihnachtsfest.

Nein, zumal wir am 26. Dezember in Hannover spielen. Und da die Partie relativ früh beginnt, reisen wir schon am Tag zuvor an. Daher bleibt also nur Heiligabend, das wird dieses Jahr also eher so ein Mini-Weihnachten.