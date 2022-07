EM in England "Mega Bock auf Wembley": DFB-Frauen fordern Frankreich

EM-Finale im Wembley-Stadion lockt

Der Rekord-Europameister fordert die international noch titellosen Les Bleues, wenn es am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) in Milton Keynes um den Einzug ins Endspiel am kommenden Sonntag in Londons legendärer Arena geht. "Natürlich gibt es nichts Schöneres als ein EM-Finale in England, im Wembley-Stadion zu spielen", sagte Martina Voss-Tecklenburg.