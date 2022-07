EM in England DFB-Frauen gegen Finnland mit Lattwein in der Startelf

Die deutschen Fußballerinnen gehen mit vier neuen Spielerinnen in der Startelf in das letzte Gruppenspiel bei der Europameisterschaft gegen Finnland an. Gegenüber dem 2:0 gegen Spanien stellte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstagabend in Milton Keynes auf drei Defensivpositionen um.