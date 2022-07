EM in England Bundestrainerin: "Ich war immer sehr dominant"

Voss-Tecklenburg trainiert die DFB-Frauen nach sechs Jahren beim Schweizer Verband seit Ende 2018 und war mit ihrem Team bei der WM 2019 bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Bei der EM in England spielen die DFB-Frauen am 27. Juli (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) gegen Frankreich um den Einzug ins Finale. "Ich war als Trainerin mehrheitlich alleine unterwegs, in der Schweiz mit meinem Co-Trainer lange alleine", sagte Voss-Tecklenburg. "Ich war immer sehr dominant. Ich wollte am liebsten von vorne bis hinten als Trainerin alles alleine machen."