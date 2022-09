EM-Halbfinale in Berlin Deutsche Basketballer: Im Griechenland-Modus gegen Spanien

Griechenland ist für die deutschen Basketballer längst abgehakt, vor dem Halbfinal-Klassiker gegen Spanien aber in den Köpfen dennoch sehr präsent. "Wir müssen so rausgehen wie gegen die Griechen", forderte Vize-Kapitän Johannes Voigtmann vor der Partie gegen den Weltmeister am heutigen Freitag (20.