EM-Endspiel in Wembley DFB-Frauen vor Traumfinale: "Das ganze Stadion gegen dich"

Und noch ein Erfolgserlebnis aus der Historie kann das deutsche Team vorweisen: Im EM-Finale 2009 in Finnland besiegte es England mit 6:2. Liverpools Star-Trainer Klopp sieht Englands Fußballerinnen wegen des Heimvorteils diesmal als leicht favorisiert an. "In einem ausverkauften Wembley-Stadion mit englischen Zuschauern wird das eine riesige Herausforderung für Deutschland", sagte Klopp am Donnerstag, aber Deutschland habe eine Chance. "So sehr wie ich England liebe - mein Herz wird bei der deutschen Mannschaft sein", betonte der 55 Jahre alte frühere Bundesliga-Coach.

"Wird ein großartiges Fußballfest"

Für Rekord-Europameister Deutschland geht es um den neunten Titel, das Team von Sarina Wiegman hat noch kein internationales Turnier gewonnen - die Cheftrainerin triumphierte aber bei der EM 2017 mit den Niederlanden. "Es wird ein großartiges Fußballfest, das ist ein Klassiker", prophezeite Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Was England in diesem Turnier gezeigt hat, ist natürlich brutal gut." Anfängliche Schwächephasen im Halbfinale gegen Schweden und der Rückstand im Viertelfinale gegen Spanien sind der 54-Jährigen selbstverständlich nicht verborgen geblieben.

Im Finale der 13. EM geht es auch um die Auszeichnung der besten Turniertorschützin. Die deutsche Halbfinal-Heldin Popp und Englands Beth Mead haben bisher jeweils sechs Treffer vorzuweisen. Die Wolfsburgerin ist auch auf der Insel groß in den Schlagzeilen. "Ex-Zootierpflegerin will Löwinnen zähmen", titelte am Freitag die renommierte Zeitung "Times" mit Blick auf den erlernten Beruf der Stürmerin.

Unabhängig vom Ausgang des Endspiels werden die Fußballerinnen am Montag in Frankfurt feierlich empfangen. Nach der Rückkehr aus London werde sich das Team auf dem Rathausbalkon im Römer den Fans präsentieren, teilte die Stadt Frankfurt am Freitag mit.

Derweil bereiten sich die deutsche Finalistinnen in der Ruhe eines ehemaligen Adelssitzes in Watford in der Grafschaft Hertfordshire auf den großen Tag vor. Wegen der UEFA-Vorgaben musste die Mannschaft umziehen und wohnt nun in einem Luxus-Hotel mit Golfplatz, Seerosenteichen, quadratisch gestutzten Bäumen an der Einfahrt und einem weitläufigen Park mit allerfeinstem Rasen als Einstimmung vor dem Endspiel im Fußball-Tempel Wembley.

Die möglichen Aufstellungen:

Deutschland: Frohms (VfL Wolfsburg) - Gwinn (FC Bayern München), Hegering (VfL Wolfsburg), Hendrich (VfL Wolfsburg), Rauch (VfL Wolfsburg) - Oberdorf (VfL Wolfsburg), Däbritz (Olympique Lyon) - Huth (VfL Wolfsburg), Magull (FC Bayern München), Brand (VfL Wolfsburg) - Popp (VfL Wolfsburg)

England: Earps (Manchester United) - Bronze (Manchester City), Bright (FC Chelsea), Williamson (FC Arsenal), Daly (Houston Dash) - Stanway (FC Bayern München), Walsh (Manchester City) - Mead (FC Arsenal), Kirby (FC Chelsea), Hemp (Manchester City) - White (Manchester City)