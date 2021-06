EM der Para-Leichtathleten 14 Zentimeter weiter als in Berlin: Rehm springt Weltrekord

Am Morgen hatte Frances Hermann (32/Cottbus) Silber im Speerwurf der sitzenden Klasse gewonnen. Der kleinwüchsige Yannis Fischer (19/Singen) holte bei seinem ersten großen Wettkampf Bronze im Kugelstoßen. Am Abend ist in derselben Disziplin noch Paralympicssieger Niko Kappel am Start.