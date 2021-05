EM-Aufgebot Berichte: Löw holt neben Müller auch Hummels zurück

Nach Diebstahl in Murrer Discounter

Verdächtige dank Autofarbe gefasst

Drei Unbekannte hatten am Wochenende in Murr einen ganzen Einkaufswagen voller Produkte in den Kofferraum eingeladen, ohne für diese zu bezahlen. Die auffällige Lackierung des Wagens führte nun zur Festnahme der Diebe.