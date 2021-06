EM 2021 Niederlande gewinnt – Goran Pandev emotional verabschiedet

Dabei hatte de Boer vor dem Spiel volles Engagement seiner Spieler angekündigt. „Wir nehmen das Spiel todernst“, sagte der Bondscoach. Die Partie um die goldene Ananas - oder um „den Bart des Kaisers“, so die niederländische Redewendung - lief dann auch von Beginn an in eine Richtung: Die Hausherren dominierten im untypischen und in den Niederlanden weiter umstrittenen 5-3-2 das Geschehen, die laufstarken Gäste lauerten auf Konter.