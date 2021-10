Elton John: Lockdown Sessions Die Corona-Duette des Elton John

Elton-John-Duette für die Ewigkeit

Don’t go breaking my Heart.

Die Kritik sagt voraus, dass Duett mit Kiki Dee ein Flop werden wird. Die Klatschpresse vermutet eine heiße Affäre zwischen den beiden. Alle liegen sie falsch. Der Discosong beschert Elton John 1976 seinen erste Nummer-eins-Hit in Großbritannien.

Don’t let the Sun go down on me.

Als Elton John und George Michael dieses Großwerk im Jahr 1985 beim „Live Aid“-Spektakel vortragen, sorgen sie für den größten Gänsehautmoment der weltweiten Benefizshow.

Sorry seems to be the hardest Word.

Kurz vor seinem Tod veröffentlicht Ray Charles im Jahr 2004 das Duett-Album „Genius ­loves Company“ und intoniert zusammen mit Elton John dessen wunderbar kitschige Ballade aus dem Jahr 1976.