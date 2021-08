Elterngeld, Paypal, Wahl-O-Mat Das ändert sich im September

Neues Gesicht bei den ARD-„Tagesthemen“

Zuschauer der ARD-„Tagesthemen“ erleben Anfang September die Premiere von Aline Abboud. Sie wird dritte Moderatorin neben Caren Miosga und Ingo Zamperoni. Die 33-Jährige kommt vom ZDF und folgt bei den „Tagesthemen“ auf Pinar Atalay, die zu RTL gewechselt ist.

Paypal

Ob eine Geldsammlung für den Abschied eines Kollegen oder die gemeinsame Finanzierung einer Party: Dies war mit dem sogenannten Moneypool möglich. Jetzt wird die Dienstleistung eingestellt, denn Paypal will sich „auf stärker spezialisierte Services zum Sammeln von Geld“ konzentrieren. Ab dem 30. September können keine neuen Pools mehr erstellt werden.

Wieder Leben am Broadway

Die Theater am New Yorker Broadway öffnen am 14. September nach rund anderthalbjähriger Corona-Pause. Zahlreiche beliebte Stücke wie „Hamilton“ oder „Der König der Löwen“ haben eine Rückkehr angekündigt. Zugelassen sind nur Zuschauer mit Impf-Nachweis, in wenigen Ausnahmefällen reicht ein negativer Test. Zudem müssen die Zuschauer im Theater Maske tragen. Auch alle Mitarbeiter und Schauspieler an den insgesamt 41 Theatern müssen geimpft sein.