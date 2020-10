Eltern sammeln Unterschriften in Erdmannhausen Sicherer Übergang für Jung und Alt

Erdmannhausen - Wer in Erdmannhausen zu Fuß zum Kindergarten Regenbogen möchte, der muss meist zuerst die Affalterbacher Straße überqueren. Doch das ist mitunter gar nicht so einfach: Der Kurvenbereich mit Zufahrten zu gleich zwei weiteren Straßen in Kombination mit Fahrern, die sich nicht an Tempo 30 halten, sorgt für Unübersichtlichkeit und Gefahrensituationen. Darüber lässt sich nun ausgiebig bruddeln – oder man nimmt die Sache selbst in die Hand, wie es Maren Wöhrbach im Sommer in Form einer Petition getan hat, die neben einem sichere Überweg auch die Kontrolle des Tempolimits in diesem Bereich fordert. Drei Monate nach Startschuss konnte sie am Donnerstag nun 273 Unterschriften an Bürgermeister Marcus Kohler übergeben.