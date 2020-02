Eltern mussten entscheiden Klassenzimmer bleiben am Montag teilweise leer

Und so gestaltete sich die Anwesenheit am FSG stark durchmischt. „Es war von 80 Prozent Anwesenheit bis zu fast leeren Klassenzimmern alles dabei“, so Sauter. 350 Entschuldigungen seien am Morgen im Sekretariat eingegangen, „wobei aber nicht alle abgemeldet wurden, die gefehlt haben“. Im Laufe des Mittags habe es auch Nachzügler gegeben. Die Erich Kästner Realschule in Steinheim hat auf gut 50 Prozent ihrer Schüler verzichten müssen, so Schulleiter Ulrich Laumann: „Es gab auch Probleme mit den Bussen.“ Unterricht konnte aber schließlich an beiden Schulen stattfinden. „Wir haben die Klassen zum Teil zusammengelegt“, erklärt Laumann. Die Lehrer am FSG haben sich mit den kleineren Klassen etwa Zeit für Übungen genommen. Der Nachmittags-Unterricht ist in Marbach aber entfallen, so Sauter: „Da es weiterhin Böen gab, haben wir es genutzt, dass dann Busse in alle Richtungen gefahren sind.“ Der Schultag sei unter den gegebenen Umständen gut über die Bühne gegangen, sind sich beide einig. Aber, schränkt Sauter ein: „Der Aufwand war erheblich.“ Auch Laumann schließt sich der Kritik an: „Es war nicht glücklich gelöst. Aber wir mussten da sein und ein Betreuungs-Angebot bieten.“