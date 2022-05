Ellenberg Erdmannhausen Viele Fragen rund um den Bebauungsplan

Die Anwohner Sie hatten manches zu kritisieren und brachten konstruktive Gegenvorschläge. So baten zwei Frauen darum, anders als geplant auch die Geschossflächenzahl (GFZ) mit in die Planungen aufzunehmen, damit nicht so massive Gebäude entstehen könnten. Bei der GFZ gehe es nämlich nicht nur um Vollgeschosse, sondern auch um die Wohnfläche und damit auch um die zulässige Tiefe der Gebäude.

Grundsätzlich sprach sich keiner der Anwesenden gegen den Bau von Mehrfamilienhäusern aus, mehrere betonten aber, man könne auch mit Vier- oder Sechsfamilienhäusern nachverdichten, es müsse nicht immer ein Zwölffamilienhaus sein.

Der Verkehr wurde ebenfalls kritisch beleuchtet. So wiesen mehrere Anwesende darauf hin, dass der Lärm durch ein großes Gebäude in der Bahnhofstraße 40 deutlich zugenommen habe, da der Schall zurückgeworfen werde. In der Kritik stand aus ähnlichen Gründen auch das Seniorenheim. „So, wie das jetzt gebaut worden ist, hat der Gemeinderat nicht zugestimmt. Durch die Fassade wird der Schall stark reflektiert“, meinte ein Mann. Zudem war der sichere Schulweg am Ellenberg ein Thema, da viele Fahrer angesichts parkender Autos auf den Gehweg ausweichen würden. Und schließlich wurden Wünsche nach Tempo 30 laut. Der Bürgermeister nahm alle Anregungen auf und versprach, die Möglichkeiten auszuloten.