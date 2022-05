Ellenberg Erdmannhausen Gegen Bauschäden gibt es keine Garantie

Fachleute müssen klarstellen, was notwendig ist

Das Fehlen einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Baugrunduntersuchung bestätigt auch Gerhard Freier, Technikreferent der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. „Die Statiker schreiben im Allgemeinen auf ihre Pläne, dass die Baugrundverhältnisse vom Ausführenden zu verifizieren sind.“ Bei einer solchen Untersuchung gehe es nicht nur um die Tragfähigkeit, sondern beispielsweise auch um Wasser oder die Beschaffenheit des Hangs, der eventuell gesichert werden müsse. Sein Fazit: „Ich würde schon aus Gründen der Berufshaftung darauf dringen und es am besten schon in den Vertrag reinschreiben.“ Der Bauträger beauftrage Fachleute, und die müssten ihm sagen, was nötig sei.

Ähnlich argumentiert auch Gabriele Renz von der Architektenkammer Baden-Württemberg: Der Architekt habe gegenüber dem ihn per Vertrag beauftragenden Bauherrn die Pflicht, auf die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens hinzuweisen, wenn etwa bekannt sei, dass der Baugrund locker oder in sonstiger Weise problematisch sei. Ein Gericht in Naumburg kam 2014 zu dem Urteil, ein Baugrundgutachten gehöre zu den Pflichten einer sachgerechten Planung.

Anwohner sollten selber Vorsorge betreiben

Es ist also im Interesse des späteren Bauträgers, im Hinblick auf mögliche Folgekosten oder teure Spezialmaßnahmen zur Baugrundsicherung, ein Gutachten erstellen zu lassen. Dass er es tut, ist dennoch nicht garantiert, weil ein solches Gutachten Geld kostet. Deshalb raten Fachleute den Nachbarn, vorab eine Beweissicherung durchführen zu lassen, die allerdings aus eigener Tasche zu bezahlen ist. Und selbst mit einer solchen Beweissicherung ist der Ausgang eines möglichen späteren Prozesses ungewiss.