Elizabeth II. Stirbt die Queen, weint auch Australien

Geplant ist, dass der Premierminister wie auch der Generalgouverneur, der offizielle Vertreter der Queen in Australien, mit Air-Force-Flugzeugen nach Großbritannien fliegen, um an der Beerdigung der Königin teilzunehmen. Eine kleine Gruppe ausgewählter Australier – indigene Vertreter, Sportgrößen und andere Prominente – sollen ebenfalls mit nach Europa reisen. Wie es dann längerfristig weitergehen wird, das steht noch in den Sternen.

Vielleicht wird das Land aber auch eine Republik

Fakt ist, dass in Australien die Diskussion über eine Republik immer wieder mal hochkocht. Zuletzt brachte sie Matt Thistlethwaite, ein Mitglied des australischen Kabinetts, zum 70. Thronjubiläum der Queen auf. Thistlethwaite ist eine Art Staatssekretär für eine mögliche künftige Republik – eine Position, die es erst seit der Parlamentswahl im Mai auf Geheiß des neuen Premierministers Anthony Albanese gibt.

Der Sozialdemokrat strebt eine Volksabstimmung zu dieser Frage an – wohl aber nur, falls seine Labor Party bei der nächsten Wahl eine zweite Legislaturperiode gewinnen sollte. Denn bereits während der Wahlkampagne sagte Albanese, dass ihm das Thema „Republik“ zwar „wichtig“ sei, es aber nicht so bedeutsam sei wie die Anerkennung der Ureinwohner in der Verfassung.

Letztere soll ein Volksentscheid soll schnell wie möglich sicherstellen. Zudem ist die Bevölkerung beim Thema „Republik“ vermutlich deutlich gespalten: Bei einem ersten Referendum im Jahre 1999 stimmten noch 55 Prozent der Wahlberechtigten für den Beibehalt der Monarchie. Eine der Aufgaben Thistlethwaites ist es deswegen auch, in den kommenden drei Jahren erst einmal ein wenig Aufklärung im australischen Volk zu betreiben.